Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Afili Aşk'ın 19. yeni bölümü ekranlara gelmesinin ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Son bölümde Ayşe ve Kerem'in bütün dengesi alt üst olmuştu ancak yeni bölümde Kerem bu duruma artık son vermek için Volkan’la harekete geçer. Ayşe için özel bir yemek düzenler. İşte Afili Aşk yeni bölüm fragmanı...

AFİLİ AŞK 19. BÖLÜM ÖZET

Terapistten gelen rapor Kerem ve Ayşe’yi şaşırtır. Rapordan çıkan sonuç ikiliyi nasıl etkileyecektir? İkilimiz bir türlü dile getirmedikleri ilk aşk meselesini bir an bile akıllardan çıkaramazlar. Kerem bu duruma artık son vermek için Volkan’la harekete geçer. Ayşe için özel bir yemek düzenler. Ayşe bu yemek için çok heyecanlıdır bütün duygularından emin akşam yemeğine gider. Kerem, kuğuyu yapanın kendisi olduğunu ve ilk aşkı olduğunu itiraf edebilecek midir?

Kerem ve Ayşe henüz kendilerine bile itiraf edemedikleri duyguların içinde kaybolurken Hülya ikilinin peşine düşer. Ayşe’nin sarhoşken söylediklerini aklımdan çıkaramayan Hülya, Ceyda’dan da aldığı destekle bu evlilikteki sır perdesini çözecek midir?

Afili Aşk 20. Bölüm Fragmanı yayında! Ayşe ve Kerem itiraf krizi yaşıyor!

Birbirlerinin ilk aşkları olduklarını bir türlü itiraf edemeyen ikili bir çıkış yolu arıyor! Fakat iki taraf için de işler düşündükleri kadar kolay olmuyor! Sonunda Ayşe Kerem'e durumu açıklamaya çalışıyor fakat hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Kerem gerçeği söylememek için Ayşe'yi oldukça kızdıracak laflar ediyor! Ayşe ve Kerem birbirlerine açılacak mı?

Afili Aşk yeni bölümüyle 30 Ekim Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!