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HaberlerTelevizyonAfili Aşk 24. bölüm fragmanları ve ön izlemesi yayınlandı! Ayşe ve Kerem herkesten köşe bucak saklan

Afili Aşk 24. bölüm fragmanları ve ön izlemesi yayınlandı! Ayşe ve Kerem herkesten köşe bucak saklanıyor!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk'ın 24. bölüm fragmanları ve ön izlemesi yayınlandı. Afili Aşk'ın bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümünde Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini biri daha öğrenmiştir. Kerem ve Ayşe için ayrılık vakti midir? Ayşe evine geri dönmek zorunda kalır. İki aşık birbirinden ne kadar uzak kalabilecek aşklarının önündeki engelleri aşabilecek mi?

Afili Aşk

Afili Aşk'ın 24. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin 24. yeni bölümünde Yelda'nın tüm çabalarına rağmen Kerem ve Ayşe birbirlerinden uzaklaşmaz. Aksine daha çok bağlanırlar. Durumu tersine çevirmek için Yelda yeni bir plan yapar ve devreye Ayşe'nin annesini sokar. Olan biteni anlatır. Ayşe ve Kerem kendilerini yeni bir sorunun içinde bulur. İşte Afili Aşk 24. yeni bölüm fragmanları ve ön izlemesi...

AFİLİ AŞK 24. BÖLÜM FRAGMANLARI

Kerem ve Ayşe sevgililiklerinin ilk gününü rüya gibi yaşar. Aşklarının önüne çıkan tüm engellere rağmen geleceğe doğru umutla bakarlar. Ancak Yelda'dan gelen telefonla bütün büyü bozulur. Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini biri daha öğrenmiştir. Kerem ve Ayşe için ayrılık vakti midir? Ayşe evine geri dönmek zorunda kalır. İki aşık birbirinden ne kadar uzak kalabilecektir? Kerem ve Ayşe gizli gizli bir araya gelmenin yollarını ararlar.

Kerem hiç ayrılmayacakları bir formülün peşindedir. İki aileyi sıkı sıkı birbirine bağlayacak bu formül ise yine geçmişte gizlidir. Muhsin ve Ayşe’nin babası Kenan arasında geçmişte yaşanan bir olayın üzerine gitmeye karar verir ve araştırır. Kerem’in öğrendikleri bu iki aileyi bir arada tutmak için yeterli olacak mıdır?

 

 

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