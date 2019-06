Kanal D'nin yeni dizisi Afilli Aşk ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Her hafta Çarşamba günü saat 20:00'da ekrana gelecek Afilli Aşk dizisinin kadrosunda seyircilerin yakından tanıdığı birçok oyuncu yer alıyor. Peki, Afilli Aşk dizisi oyuncuları kimler? Afilli Aşk dizisi konusu nedir?

AFİLLİ AŞK DİZİSİ KONUSU

Kerem (Çağlar Ertuğrul) İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Bununla birlikte babası Muhsin’in (Altan Erkekli) gözünde yine de adam olamamıştır. Çünkü başarısına rağmen Kerem yiyip içip, gezip tozarak ve her çiçekten bal almaya çalışarak hayatını yaşamaktadır. Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe (Burcu Özberk) ise biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e (Yılmaz Kunt) bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur. Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

AFİLLİ AŞK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

Burcu Özberk (Ayşe Yılmaz)

Güneşin Kızları dizisinde Nazlı Yılmaz karakterini oynayan Burcu Özberk 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir de dünyaya gelmiştir. 29 yaşındaki genç yetenek Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. İlk dizi deneyimi Muhteşem Yüzyıl’da Hurcihan Sultan karakteri olmuştur. Buradaki performansı seyirciden tam not almıştır. Aynı zamanda tiyatro oyunculuğu da yapan güzel oyuncu Badem Şekeri film serisinde rol almıştır. Son olarak Aslan Aşlem dizisinde boy göstermiştir.

Çağlar Ertuğrul (Kerem Yiğiter)

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin Yağız’ı Çağlar Ertuğrul; 5 Kasım 1987 yılında İzmir Karşıyaka da dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Makine bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncu üniversitenin tiyatro bölümüne girerek ilk tiyatro deneyimini yaşamıştır. 3 Mota sanat Atölyesinde modern oyunculuk dersleri alan Çağlar Ertuğrul reklam filmlerinde rol almıştır. Boynu Bükükler, Kurt Seyit ve Şura, Beyaz Karanfil gibi dizilerde oynayan genç oyuncu Dağ 1 ve Dağ 2 sinema filmlerinde de başarılı bir oyunculuk sergilemiştir

Benian Dönmez (Melehat)

Deneyimli bir tiyatro oyuncusu olan Benian Dönmez 3 Mart 1965 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz(Mübeccel),Aslan Ailem(Hatice Aslan) gibi dizilerde rol aldı. Çok sayıda tiyatro oyunu bulunuyor.