Afitap ne demek, afitap tanımı ve anlamı nedir, afitap nedir TDK, afitap örnek anlatımı nasıldır, afitap kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Afitap Tanımı:

Afitap kelimesinin anlamı; güneş yüzlü, güneş gibi parlak yüzlü, güzel yüzlü kadın ve kızlara verilen isim olarak tanımlanır.

Afitap Nedir TDK:

Kız ve güzel yüz olarak ifade edilir.

Afitap Örnek Anlatımı:

Afitap, çok güzel yüzlü, pek güzel, güneş, güneş gibi parlak yüzlü olan kişiler için kullanılan bir sözdür. Afitap farsça kökenli bir isim kelimedir. Temiz yüzlü veya aydınlık yüzlü olan kişi ve bir kız ismidir. Eski Türkçe de ve günümüzde bu sözü şiirlerde ve şarkılarda güzel yüzlü olanı ifade etmek için kullanmaktayız.

Afitap Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: