AFP: Suudi Veliaht Prens bin Selman Türkiye'ye gelecek 0:00 / 0:00

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Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Türk yetkili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın 22 Haziran Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla AFP'ye bilgi veren yetkili, görüşmeye ilişkin detayların hafta sonu açıklanacağını belirtti.

Resmi ziyaret kapsamında iki ülkenin çeşitli anlaşmalara imza atacağını dile getiren yetkili, görüşmenin Ankara'da gerçekleşeceğini ancak henüz kesinleşmediğini ifade etti.

Nisan ayında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile bir araya gelmişti.

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