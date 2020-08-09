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Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu'dan K-pop dans videosu

Afra Saraçoğlu, son dönemde yıldızı parlayan oyuncular arasında yer alıyor. Afra Saraçoğlu sosyal medyada yayınladığı K-pop dans videsou ile adından söz ettiriyor. İşte Afra Saraçoğlu'nun hayatından detaylar

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında? soruları genç oyuncu ile ilgili bilgi edinmek isteyenlerin gündeminde. Afra Saraçoğlu Instagram hesabına yüklediği K-pop dans videosuyla büyük ilgi gördü. Genç oyuncu Afra Saraçoğlu'nun hayatından detaylar haberimizde.

AFRA SARAÇOĞLU K-POP DANS VİDEOSU

Afra Saraçoğlu büyük ilgi gören K-pop dans videosunu "Dans etmeye bayılıyorum. K-pop uda yeni kesfettim ve gercekten cok sevdim. @kadeernur hocama kosa kosa hadi bana hemen k-pop öğret dedim ve kısa sürede böyle bi şey çıktı ortaya. Have fun" mesajıyla paylaştı.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997'de İstanbul'da doğdu. 2016 yılında İkinci Şans filminde Çiçek yardımcı karakterini canlandırarak kameralar önüne geçti. Ardından, 2017-2018'de Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece Çamkıran karakteriyle başrol oyuncusu oldu. Ardından 2017'de Kötü Çocuk, 2018'de İyi Oyun, yine 2018'de Aşk Bu Mu? filmlerinde başrolde yer aldı. 2019'da Kardeş Çocukları dizisinde Hayat Çetin karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu son olarak 2020 yılında Öğretmen dizisi ile izleyici karşısına çıktı.

Afra Saraçoğlu, Türkiye Gençlik Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Pantene Yıldızı Parlayanlar ödüllerini kazandı.

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