"TEK GELİRİM OYUNCULUKTU"

"Sektöre ilk girdiğimde beni en çok zorlayan maddi sıkıntı olmuştu" diyen ünlü oyuncu, "Tek gelirim oyunculuktu. Bu beni duygusal olarak daha güçlü bir insan haline getirdi diyebilirim. Bazı şeyleri erken yaşamak aslında kişisel gelişim için daha iyi oluyor. Erken olgunlaşıyorsun, olaylara farklı gözden bakıyorsun" ifadelerini kullandı.