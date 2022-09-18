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Aft yaraları için evde uygulayabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri

Aft, ağız içinde sıklıkla karşılaşılan bir yaradır. Kendi kendine geçer ancak kişiye acı vererek, günlük hayatını etkileyebilir. Evde uygulayabileceğiniz birkaç doğal yöntem sayesinde aftı iyileştirebilirsiniz.

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  • Aft yaraları için evde uygulayabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri! Aft yaraları nasıl geçer?

    Aft; ortası beyaz, kenarları ise kırmızı olan, ağrılı yaralara verilen isimdir. Ağızda; dil, diş eti, yanak, damak bölgelerinde görülür. Küçük bir yara olmasına rağmen kişinin yeme içmesini engelleyerek, hayat kalitesini düşürür. 
  • Aft yaraları için evde uygulayabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri! Aft yaraları nasıl geçer?

    Aftların iyileşmesi iki haftayla, bir buçuk ay arasında değişebilir. Aftlar, kendi kendine iyileşir. Ancak; 3 haftadan fazla iyileşmeyen aftlar için hekime başvurulması gerekebilir. 
  • Aft yaraları için evde uygulayabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri! Aft yaraları nasıl geçer?

    AFT YARALARI EVDE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

    Acıyı azaltmak ve aftın hızlı iyileşmesi için evde uygulanabilecek bazı tedavi yöntemleri vardır. Evdeki birkaç malzemeyi kullanarak, yaranın acısını azaltabilirsiniz. 

    **Verilen bilgileri hayatınızda uygulamaya başlamadan önce doktorunuza danışın.**
  • Aft yaraları için evde uygulayabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri! Aft yaraları nasıl geçer?

    - Tuzun efeksiyon giderici özelliği vardır. Tuzlu su ile gargara yapın. Günde üç kere bu işlemi yapabilirsiniz.

    - Sıcak, asidik, tahriş edici gıdalardan bir süre uzak kalın. Bu gıdalar, yaranın acısını da boyutunu da artırabilir. 

    - Su ve karbonatı karıştırıp, bölgeye sürebilirsiniz.  Karbonat, antiseptik etkisi sayesinde ağız hastalıklarının hafifletilmesine yardımcı olur.
  • Aft yaraları için evde uygulayabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri! Aft yaraları nasıl geçer?

    - Bir kaşık sumağı, bir bardak ılık suya ekleyip karıştırın ve bununla gargara yapın. Sumak yaradaki enfeksiyonu azaltırken, ağız içindeki virüsleri de temizler.

    - Yaranın üzerine misvak sürebilirsiniz. Misvak, ağız sağlığı için çok faydalıdır. Aktarlardan misvak alabilirsiniz.

    - Bakterilerin yayılmasını önlemek için ağız hijyenine çok dikkat edin. Dişlerinizi düzenli fırçalayın. Bakterinin artması, aftın geç iyileşmesine neden olur.
  • Aft yaraları için evde uygulayabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri! Aft yaraları nasıl geçer?

    - Yaraya bal sürebilirsiniz. Balın antibakteriyel özelliği, ağrı düzeyinde ve boyutunda azaltıcı etki yapabilir. 

    - Papatya çayı kullanabilirsiniz. Çay poşetini yaranın üzerinde birkaç dakika bekletmeniz yeterli. İşlemi, günde birkaç kez yapabilirsiniz. 
  • Aft yaraları için evde uygulayabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri! Aft yaraları nasıl geçer?

     - Yarım bardak suya 1 çay kaşığı ekinezya ekleyerek, iki dakika boyunca ağız içinde gezdirin ve tükürün.  İşlemi günde üç kez yapabilirsiniz. 

    - Acıyan bölgenin üzerine karanfil yağı sürebilirsiniz. Karanfil yağının, ağız yaralarına iyi geldiği bilinir.
  • Aft yaraları için evde uygulayabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri! Aft yaraları nasıl geçer?

    - Aloe Vera yapraklarından gelen doğal jeli, yaranın üzerine sürebilirsiniz. Aloe vera çatlamış dudaklar ve uçuk gibi diğer oral rahatsızlıkları da tedavi edebilir.

    - Elma sirkesiyle gargara yapabilirsiniz. Sirkenin mikrop öldürücü bir etkisi vardır ancak direkt yara üzerine uygulamak canınızı yakabilir. Sirkeyi, suyla karıştırıp ağzınızda çalkalayın. Bu işlemi günde bir kez yapmak yeterlidir. 

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