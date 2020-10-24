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Afyon Belediyespor: 84 - Türk Telekom: 89

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u, deplasmanda 89-84 yendi

Afyon Belediyespor: 84 - Türk Telekom: 89

Afyon Belediyespor: 84 - Türk Telekom: 89

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Serhat Büker

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 6, Cruz Saldivar 21, Akif Egemen Güven 15, Leissner 14, Macura 10, Utku Saraloğlu 9, Harun Apaydın, Ali Tuncer 9

Türk Telekom: Erdi Gülaslan 7, Dekker 28, Mcintyre 13, Wiltjer 18, Eric 9, Baldvin 4, Can Korkmaz 8, Samet Geyik 2, Göktuğ Baş

1. Periyot: 22-28

Devre: 33-44

3. Periyot: 54-62

Karşılıklı basketler başlayan karşılaşmada HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a üstünlük kuran Türk Telekom ilk çeyreği 28-22 önde bitirdi.

Her iki takımında sayı üretmekte zorlandığı ikinci çeyrekte de Türk Telekom, HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında soyunma odasına 44-33 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğe hızla başlayan Afyon Belediyespor, 3 sayılık basketleriyle oyuncuları skor üretse de Türk Telekom, kalan sürede farkın açılmasını engelleyerek periyodu 62-54 önde tamamladı.

Son çeyreğe de etkili başlayan HDI Sigorta Afyon Belediyespor 36. dakika skoru 70-70 berabere getirdi. Ancak sert savunma ve dış basketler ile pota altından bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü ev sahibine vermeyen Türk Telekom, maçtan 89-84 galip ayrıldı.

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