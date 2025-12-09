Afyonkarahisar'ın Cami Kebir Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Sezai Aytekin (70), İsviçre'den emekli olduktan sonra 20 yıl önce memleketine döndü.

İngilizce, Almanca ve Portekizce bilen Aytekin, kokartlı rehber olabilmek için liseyi bitirmeye karar verdi.

ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANIYOR

AA'daki habere göre Açık Öğretim Lisesini bitirip diplomasını alan Aytekin, şimdi üniversite sınavına hazırlanıyor.

REKLAM

"YABANCI DİL BÖLÜMÜNÜ SEÇECEĞİM"

Aytekin, liseyi okurken biraz zorlandığını söyledi. Sınavlara bir ay öncesinde yoğun çalıştığını anlatan Aytekin, "Gayret gösterdim. Bundan sonraki hedefim üniversite. Yabancı dil bölümünü seçeceğim. Şu anda zaten üç dil biliyorum. Çok zorlanmam diye düşünüyorum" diye konuştu.

"GECE GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞIYORUM"

Aytekin, çevresindekilere örnek olduğunu belirterek, "Yerimde hiç durmam, sürekli gezerim. Gezmeyi de yeni şeyler öğrenmeyi de çok seviyorum. Öğrenim dönemimdeki ilk sınavlarda heyecan oluyordu hatta gece geç saatlere kadar ders çalışıyordum. 70 yaşında lise diploması aldığımı söyleyince herkes tebrik ediyor. Beni gören bazı kişiler, 'Biz de okumak istiyoruz' diyor." ifadelerini kullandı.

Nazan Aytekin de en büyük destekçisi olduğu eşinin hırsına ve azmine dikkati çekti. Aytekin, "Ben okumasını çok istedim. Sınav zamanı geceleri uyumazdı. Gençlere de örnek oluyor" dedi.