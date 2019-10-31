Afyon Lokumu nasıl yapılır? 1 porsiyonu 244 kaloriye denk gelen Afyon Lokumu yaparken çok keyif alacağınız bir tariftir. Kıvamlı bir muhallebiyle Hindistan cevizli dış kaplamasıyla yerken sizi çok mutlu edecek bir tarifi sizlere aktarıyorum.

Afyon lokumu malzemeler;

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

100 gram margarin

1 paket vanilya

Krem şanti

1 su bardağı süt krem şantiyi kıvama getirmek için kullanacağız

Tabanı için: Hindistan cevizi

Üzeri için: Fıstık ve ceviz

Afyon lokumu yapılışı;

Sütü, unu ve şekeri 2 dakika karıştırıp ocağa alıyoruz.

Kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Kıvam koyulaşınca ocağı kısıyoruz.

Muhallebimiz kaynayınca ocağın altını kapatıp margarin ve vanilyayı ekliyoruz.

Kıvamın akıcı olması için 8-10 dakika mikserle karıştırıyoruz.

Fırın tepsisinin tabanına Hindistan cevizi serpiştirip muhallebiyi bu fırın tepsisinin içerisine yayıyoruz.

Buzdolabında 3 saat bekletiyoruz.

Muhallebinin üzerine dokunduğunuzda elinize yapışmıyorsa muhallebiyi dolaptan alalım içerisine krem şantiyi sürelim.

Ispatulayı biraz ıslatarak kullanırsanız daha düzgün bir şekilde krem şantiyi sürebiliriz.

1 gün buzdolabında kalırsa daha lezzetli olur.

Dolaptan çıkardığımız muhallebimizi iki parmak genişliğinde şeritler halinde keserek rulo yapıyoruz.

Eğer muhallebinizde çatlamalar olursa üst üste koyup iki katlı yapabilirsiniz.

Lokumlarımızın üzerine fıstık koyarak sunuma hazır hale getiriyoruz. Afiyet olsun.

Afyon lokumu püf noktaları;