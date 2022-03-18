Afyonkarahisar'da 6 tefeci yakalandı 0:00 / 0:00

İHA

Afyonkarahisar'da polisin tefecilere yönelik operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kent merkezinde tefecilik yaptığı tespit edilen 6 kişiye yönelik operasyonda, 5 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 5 adet gümrük kaçağı telefon, araç satış sözleşmeleri ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.