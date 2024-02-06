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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da apartmanda korkutan yangın! 10 kişi dumandan etkilendi

        Afyonkarahisar'da apartmanda korkutan yangın! 10 kişi dumandan etkilendi

        Afyonkarahisar'da apartmanın 1. katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dumandan etkilenen 10 kişi tedavi edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 01:24 Güncelleme: 06.02.2024 - 01:25
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        Apartmanda korkutan yangın! 10 kişi dumandan etkilendi
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        Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü, binada bulunan 10 kişi dumandan etkilendi.

        YANGIN 1. KATTA ÇIKTI

        Kanlıca Mahallesi Gün Sazak Bulvarı'ndaki bir apartmanın 1. katındaki Yusuf Dinler'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        3 KİŞİ AMBULANSTA, 7 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

        AA'nın haberine göre; yangın sırasında dumandan etkilenen 10 kişinin 3'ü ambulansta tedavi edildi, 7'si ise Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        İtfaiye görevlilerince söndürülen yangın, binada hasara neden oldu. Öte yandan hastaneye kaldırılan 7 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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