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        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 22:09 Güncelleme: 23.08.2024 - 22:09
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        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı
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        Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkisinde ilk belirlemelere göre freni patlayan saman balyası yüklü TIR devrildi.

        TIR ile birlikte 9 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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