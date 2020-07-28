Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Afyonkarahisar'da mısır tarlasına uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri mısır tarlasına uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonda toprağa ekili kenevirlerin sökülürken, olayla ilgili yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı

Afyonkarahisar
İHA

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Çobanlar ilçesinde yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şahsı takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından harekete geçen ekipler ilçedeki bir tarlaya ve 2 farklı adrese baskın düzenledi.

Tarlada toprağa ekili vaziyette kenevir olduğunu gören ekipler, kenevirlerin yerlerini drone ile havadan tespit ederek sökmeye başladı. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 864 gram kenevir ve 350 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Altun: Vatandaşlarımız CİMER’i mesaj yağmuruna tuttu
GÜNDEMAltun: Vatandaşlarımız CİMER’i mesaj yağmuruna tuttu
Yargı Reformu'nun 3. Paketi yürürlüğe girdi
GÜNDEMYargı Reformu'nun 3. Paketi yürürlükte
Hakkari'de yıldırım faciası!
GÜNDEMHakkari'de yıldırım faciası!
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
GÜNDEMBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
Son dakika haberi! İki kişinin yanarak öldüğü kazada bir acı haber daha!
GÜNDEMİki kişinin yanarak öldüğü kazada bir acı haber daha!
AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiç kimse Atatürk'e saygısızlık yapamaz
GÜNDEM"Hiç kimse Atatürk'e saygısızlık yapamaz"
Otobüs kazasında ölen sürücülerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
GÜNDEMOtobüs kazasında ölen sürücülerin cenazeleri ...
Üniversite taban puanları ve kontenjanları kılavuzu 2020 yayımlandı! ÖSYM YKS tercihleri ne zaman?
GÜNDEMÜniversite kontenjanları yayımlandı
Son dakika haberler... İki buçuk yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada!
GÜNDEMİki buçuk yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X