R.P. idaresindeki TIR, Bolvadin-Çobanlar kavşağında M.T'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki S.T. ve 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 2'sinin ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, hastanede tedavisi tamamlanan TIR sürücüsü R.P'yi gözaltına aldı.

Fotoğraf: AA