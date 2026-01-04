Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Afyonkarahisar'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 01:07 Güncelleme: 04.01.2026 - 01:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        R.P. idaresindeki TIR, Bolvadin-Çobanlar kavşağında M.T'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki S.T. ve 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 2'sinin ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

        Polis ekipleri, hastanede tedavisi tamamlanan TIR sürücüsü R.P'yi gözaltına aldı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 31 Aralık 2025 (Dünya 2026'ya ''Merhaba'' Diyor)

        Dünya 2026'ya merhaba diyor. İstanbul'da yılbaşı önlemleri. Mehmetçikten yeni yıl mesajı. 25 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu. Fenerbahçe sezon sonu seçime gidecek. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #HABER
        #afyonkarahisar
        #afyonkarahisar haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi
        Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Ali Hamaney: Düşmana diz çöktüreceğiz
        Ali Hamaney: Düşmana diz çöktüreceğiz
        Lodosta zorluk çeken motokuryeye siper oldular
        Lodosta zorluk çeken motokuryeye siper oldular
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!