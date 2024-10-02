Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        'Yerli pijamalı örümcek adam'ın 47'nci durağı Afyonkarahisar

        'ÖRÜMCEK adam' kostümü ve pijamasıyla Türkiye'yi gezmek için yola çıkan, kendisini 'yerli pijamalı örümcek adam' olarak tanıtan Ayaz Salih Koç'un 47'nci durağı, Afyonkarahisar oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yerli pijamalı örümcek adam'ın 47'nci durağı Afyonkarahisar
        ABONE OL
        ABONE OL

        'ÖRÜMCEK adam' kostümü ve pijamasıyla Türkiye'yi gezmek için yola çıkan, kendisini 'yerli pijamalı örümcek adam' olarak tanıtan Ayaz Salih Koç'un 47'nci durağı, Afyonkarahisar oldu. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen Koç, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

        İzmir'de yaşayan Ayaz Salih Koç, 6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü olarak bölgeye gitti. Yanında götürdüğü 'örümcek adam' kostümüyle çocukları eğlendiren Ayaz Salih Koç, bölgedeki depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerinde görev aldı. Deprem bölgesinde yaşadığı olay sonrası giydiği pijama nedeniyle 'yerli pijamalı örümcek adam' olarak anılmaya başlayan Koç, bölgeden ayrıldıktan sonra da Türkiye'yi dolaşmaya karar verdi. Otostopla 1 yılı aşkın süredir Türkiye'yi dolaşan ve gittiği yerleri sosyal medyada paylaşımlar yaparak tanıtmaya çalışan Ayaz Salih Koç, bugüne kadar 46 ili dolaştı. 47'nci şehir olarak Afyonkarahisar'a gelen Koç, Ulu Camii çevresindeki tarihi konakları, Türbe Camii bahçesinde yer alan Mevlevihane Müzesi'ni gezdi. Müze Müdürü Hasan Özpınar, Mevlevihane hakkında Koç'a bilgi verdi. Koç da Özpınar'a kendisini ve hayallerini anlattı.

        'HER ŞEHRİ TANITMAYA DEVAM EDİYORUM'

        6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye gönüllü gittiğini söyleyen Ayaz Salih Koç, "5 bölgede kaldım. Adana, Malatya, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'da AFAD müdürlerinden çadır kent istedim. Bana çadır verildikten sonra annesini, babasını kaybetmiş çocuklarla ilgilendim. Onlara resim yarışmaları yaptırdım, oyunlar oynattım, onların manevi olarak yanında bulundum. Deprem bölgesi, gerçekten anlatılmaz yaşanır. Ülkemizde bu acı felaketlerin yaşanmamasını diliyorum. Bu olayları yaşadıktan sonra asker ve polis ağabeylere yemek yapma şansımız oldu. Ondan sonra Türkiye'yi gezme kararı verdim. Çıktım bir hikayeye, kendim sosyal medyada videolar çekiyorum. Tarihi yerleri, yöresel lezzetleri anlatan Türk örümcek adam oldum. Her şehirde gezdim, dolaştım, esnafın, çocukların yanına gittim, gençlerle söyleşiler yaptım. Çocukları mutlu ettim, hatta bazen çocukların anneannesi ve babaannesine videolar gönderdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Her şehri tanıtmaya devam ediyorum" dedi.

        '401 GÜNDÜR YOLDAYIM'

        401 gündür yolda olduğunu kaydeden Ayaz Salih Koç, "Şu an 47'nci şehir, Afyonkarahisar'dayım. Buranın simgesi, Mevlevihane Müzesi'ndeyim. Burası da gerçekten huzur verici bir yer. Bütün herkesin görmesini istiyorum. Her şehri tanıtmaya devam edeceğim. Türkiye'yi gezen örümcek adam gezmeye devam edecek. Hayallerim evsizlere, ihtiyacı olanlara, yetimhanedekilere ve SMA'lı hasta çocuklara, huzurevindeki hastalarımıza yardımlar etmek. Hayalimin sonunda bunları başarmak istiyorum ve Türkiye'yi tanıtmak istiyorum. Herkese örnek olmak istiyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        "Örümcek Adam" Afyonkarahisar'da çocuklarla buluştu
        "Örümcek Adam" Afyonkarahisar'da çocuklarla buluştu
        Ardahanlı girişimci kadın, 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Fe...
        Ardahanlı girişimci kadın, 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Fe...
        Sinanpaşa'da devlet desteğiyle ekilen brokoli üreticinin yüzünü güldürdü
        Sinanpaşa'da devlet desteğiyle ekilen brokoli üreticinin yüzünü güldürdü
        Vali Güran Yiğitbaşı Sinanpaşa'da traktör sürücülerine reflektör dağıttı
        Vali Güran Yiğitbaşı Sinanpaşa'da traktör sürücülerine reflektör dağıttı
        Afyonkarahisar'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı