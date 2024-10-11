Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 21 yaralı (2)
YARALILARDAN1'İ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİAfyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralanan 22 kişiden Yasemin Zilan Doğan (21), AFSÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
YARALILARDAN1'İ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralanan 22 kişiden Yasemin Zilan Doğan (21), AFSÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar sürücü F.A. (61), yedek şoför M.E.D. (60), araç personeli H.E. (19) ile yolcular M.K.T. (15), Y.A. (20), M.E. (48), A.Y. (57), M.A.T. (25), A.Ö. (26), N.Ö. (1), S.U. (18), İ.A. (19), Z.X. (18), A.K. (60), S.K. (42), S.I. (18), B.Ö. (16), K.D. (22), İ.Ç. (41), E.B. (71) ve M.M.B.'nin (71) Afyonkarahisar, Bolvadin ve Çay ilçesinde bulunan hastanelerde tedavisi sürüyor.
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