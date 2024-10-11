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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 21 yaralı (2)

        YARALILARDAN1'İ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİAfyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralanan 22 kişiden Yasemin Zilan Doğan (21), AFSÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:01 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:01
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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 21 yaralı (2)
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        YARALILARDAN1'İ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralanan 22 kişiden Yasemin Zilan Doğan (21), AFSÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar sürücü F.A. (61), yedek şoför M.E.D. (60), araç personeli H.E. (19) ile yolcular M.K.T. (15), Y.A. (20), M.E. (48), A.Y. (57), M.A.T. (25), A.Ö. (26), N.Ö. (1), S.U. (18), İ.A. (19), Z.X. (18), A.K. (60), S.K. (42), S.I. (18), B.Ö. (16), K.D. (22), İ.Ç. (41), E.B. (71) ve M.M.B.'nin (71) Afyonkarahisar, Bolvadin ve Çay ilçesinde bulunan hastanelerde tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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