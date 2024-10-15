Sürücüyü aracın camından çıkarıp, dövdüler

Kavga anları, yoldan geçen başka aracın sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde 3 kişinin tartıştıkları diğer aracın sürücüsünü dövdüğü, polis aracının siren sesinin duyulmasıyla tarafların ayrılıp araçlarına bindiği ve uzaklaştığı anlar yer aldı.

Afyonkarahisar'da geçen hafta perşembe günü 1'inci Sanayi Sitesi girişi yolunda iki otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüleri, 'yol verme' meselesinden tartıştı. Tartışma, trafiğin durmasıyla büyüyüp kavgaya dönüştü. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden inen kişiler önde duran diğer otomobilin sürücüsüne saldırdı. 3 kişi camdan çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopayla dövdü. Polis aracına ait siren sesinin duyulmasının ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

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