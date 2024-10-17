Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 22 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da Japon turistlerin bulunduğu otobüsün devrildiği kazada 1'i ağır, 22 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Dinar-Çay kara yolunun Demirbel mevkisinde meydana geldi. Japon turistlerin içinde olduğu, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tur otobüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Yaralanan 1'i ağır, 22 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan 1 yaralının Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde, diğer yaralıların ise Afyonkarahisar ve Şuhut'taki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.