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        Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 22 yaralı

        AFYONKARAHİSAR'da Japon turistlerin bulunduğu otobüsün devrildiği kazada 1'i ağır, 22 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:12 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:15
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        Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 22 yaralı
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        AFYONKARAHİSAR'da Japon turistlerin bulunduğu otobüsün devrildiği kazada 1'i ağır, 22 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Dinar-Çay kara yolunun Demirbel mevkisinde meydana geldi. Japon turistlerin içinde olduğu, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tur otobüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Yaralanan 1'i ağır, 22 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan 1 yaralının Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde, diğer yaralıların ise Afyonkarahisar ve Şuhut'taki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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