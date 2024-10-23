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        Zincirleme kazada karakol komutanı hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

        AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi yakınlarında 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:35
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        Zincirleme kazada karakol komutanı hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı
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        AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi yakınlarında 8 aracın karıştığı zincirleme kazada, Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Çay- Dinar kara yolunun Çay ilçesine bağlı Çayıryazı köyü Göcen mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, 2 TIR, 1 kamyon ve 1 minibüs, zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda bulunan 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı.

        Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesindeki Karadilli Jandarma Karakolu’nun komutanı, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, Çay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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