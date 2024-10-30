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        Eber Gölü'nde 5 gün önce çıkan sazlık yangınına havadan müdahale ediliyor

        AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nün 5 farklı noktasında 5 gün önce çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 18:14 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:14
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        Eber Gölü'nde 5 gün önce çıkan sazlık yangınına havadan müdahale ediliyor
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        AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nün 5 farklı noktasında 5 gün önce çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. İtfaiye araçlarının zemin yapısı nedeniyle girmekte güçlük çektiği salık yangınına havadan müdahale ediliyor.

        Eber Gölü'nün Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü sınırlarındaki sazlık alanında, 26 Ekim'de yangın çıktı. 5 farklı noktadaki yangını gören köylüler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 gündür devam eden yangına bugün Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından havadan da müdahale edildi. Bölgenin zemin yapısı nedeniyle itfaiye araçlarının girmekte güçlük çektiği yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Eber Gölü'ndeki sazlık alanlar birçok balık ve kuş türüne ev sahipliği yaparken, bölge halkının da önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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