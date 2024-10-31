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        Eber Gölü'ndeki sazlık yangınına havadan müdahale

        AFYONKARAHİSAR'da Eber Gölü'nün kuruyan bölgelerindeki sazlıkta 6 gün önce çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 22:34 Güncelleme: 31.10.2024 - 22:40
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        Eber Gölü'ndeki sazlık yangınına havadan müdahale
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        AFYONKARAHİSAR'da Eber Gölü'nün kuruyan bölgelerindeki sazlıkta 6 gün önce çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. 5 farklı noktadaki yangına bugün de havadan müdahale edildi.

        Eber Gölü'nün Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyü sınırlarındaki sazlıkta, 26 Ekim'de yangın çıktı. 5 farklı noktadan yükselen alevleri gören köylüler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Zemin yapısı nedeniyle kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı, ancak bugün saat 16.00 sıralarında rüzgarın hızını arttırmasıyla yeniden alevlenen yangın yayılmaya başladı.

        Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği yangın bölgesine 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırıldı. 6 gündür devam eden yangının söndürülmesi için kara ekipleri mücadelelerini sürdürüyor.

        Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan, 10'a yakın köyde yaşayanların balıkçılık ve kamış üretiminde gelir kapısı olan Eber Gölü'nde sazlıktan hasat edilen kamışlar, birçok ülkeye ihraç ediliyor. Uzun süredir kuraklık ve çevresel etkenlere bağlı olarak kuruyan göldeki kamışlar yanarken, bazı bölgelerde ise alevlerin yerini dumana bıraktığı görüldü.

        Diğer yandan Eber Gölü, 4 Kasım 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmişti.

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