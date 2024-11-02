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        İndikleri minibüsün çarptığı Iraklı 2 yolcu yaralandı; o anlar kamerada

        AFYONKARAHİSAR'da Iraklı 2 yolcunun indikleri şehir içi yolcu minibüsünün arkasından geçmek isterken altında kalarak ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:40 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:45
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        İndikleri minibüsün çarptığı Iraklı 2 yolcu yaralandı; o anlar kamerada
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        AFYONKARAHİSAR'da Iraklı 2 yolcunun indikleri şehir içi yolcu minibüsünün arkasından geçmek isterken altında kalarak ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Merkez Paşa Cami kavşağı yakınlarında, dün saat 14.30 sıralarında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan F.T. idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs, yolcu indirme ve bindirmenin yasak olduğu alanda Iraklı N.I.M. (52) ve S.K.Y.'yi (67) indirdi. Minibüsün arkasına geçmek isteyen yolcular, geri manevra yapan şoförün kullandığı aracın altında kalarak yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 yaralı, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan F.T.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        ARAÇ ÜZERLERİNDEN İKİ KEZ GEÇTİ

        Kaza da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsten inen 2 yolcunun aracın arkasından geçmek istedikleri sırada şoförünün geri manevra yaptığı, minibüsün çarpması sonucu yere düşen 2 yolcunun aracın altında kaldığı, şoförünün tekrar öne manevra yapıp, yolcuların üzerinden yeniden geçtikten sonra durumu fark edip, aracı durdurduğu yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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