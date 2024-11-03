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        Emekli bankacı, kiralık kasadaki altınları çaldığı iddiasıyla tutuklandı

        BELÇİKA'da yaşayan gurbetçi çiftin, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir kamu bankasına ait kiralık kasadaki 8 kiloya yakın altınlarının çalındığına yönelik şikayetinin ardından S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:52 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:52
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        Emekli bankacı, kiralık kasadaki altınları çaldığı iddiasıyla tutuklandı
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        BELÇİKA'da yaşayan gurbetçi çiftin, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir kamu bankasına ait kiralık kasadaki 8 kiloya yakın altınlarının çalındığına yönelik şikayetinin ardından S.F.K. adlı müşteri de 14 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalındığına ilişkin şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli bankacı M.A.K. (46), tutuklandı.

        İddiaya göre; bugüne kadar yaklaşık 8 kilo altını muhafaza için kasalara bırakan R.Ö. ve Ü.Ö. çifti, 11 Ekim’de Bolvadin'e gelerek, altınlardan bir kısmını almak istedi. Kasa odasına inen R.Ö., altınların yerinde olmadığını görünce yetkilileri çağırdı. Yapılan kontrollerde kasalardan birinin boş olduğunun belirlenmesi üzerine R.Ö., avukatıyla birlikte emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine banka şubesine gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kasada aile üyeleriyle birlikte çok sayıda kişinin parmak izine rastlanırken, savcılık da olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        İKİNCİ ŞİKAYET

        Aynı bankada kiralık kasası olan S.F.K. de 24 Ekim'de emniyete gelerek, kiralık kasada bulunan 14 milyon lira değerinde altın ve ziynetlerinin çalındığı yönünde şikayette bulundu. Polis şikayetler üzerine bankadaki kamera kayıtlarını inceledi. Polis, M.A.K. ile banka görevlileri Ş.B. (49) ve V.E.D.'yi (29) gözaltına aldı. Kasaları açtığı kaydedilen çilingirin ise ifadesine başvuruldu. S.F.K.'nin 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetini, haziranda emekli olan, bankanın kiralık kasalarından sorumlu M.A.K.'nin çaldığı belirlendi. M.A.K., 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanırken, Ş.B. ile V.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Her iki kasadan hırsızlıkla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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