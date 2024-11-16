Eber Gölü'nde sazlık yangınlarına karşı komandolarla denetim

AFYONKARAHİSAR'da son dönemde sazlıklarındaki yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü'nde jandarma dronla denetim yaparken, valilik tarafından girişin yasaklandığı göl çevresinde komandolar devriye atıyor.

Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan, 10'a yakın köyde yaşayanların balıkçılık ve kamış üretiminde gelir kapısı olan Eber Gölü'ndeki sazlıklarda 21 Ekim'de yangın çıktı. Farklı noktalarda başlayıp, yayılan yangınlar rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yer yer bataklığa dönüşen ve araçların ilerlemesine izin vermeyen zemin yapısı nedeniyle kara ulaşımının güç olduğu göldeki yangınlara çoğunlukla havadan müdahale edildi. Helikopter ve uçakların müdahaleleriyle yangınlar geçen hafta kontrol altına alındı ancak yüzeydeki torf tabaka içten içe yanmaya devam etti.

JANDARMADAN VİDEOLU PAYLAŞIM Afyonkarahisar Valiliği geçen hafta göle girişleri süresiz yasaklama kararı aldı. Torf tabakanın içten içe yanması nedeniyle riskli alanlarda tedbir amacıyla jandarma ekipleri denetimler yaptı. İl Jandarma Komutanlığı komando ekipleri dronla kontrolünü sıklaştırdı. İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gölde yapılan denetimleri paylaştı. Jandarma Komutanı Yağan paylaşımında, "Eber Gölü'nde, can ve mal güvenliğini sağlamak, canlı popülasyonunu korumak, biyoçeşitlik tahribatını engellemek amacı ile göl ve çevresinde aralıksız kontrol ve denetimlerimiz devam etmektedir" dedi.