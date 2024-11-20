İnşaat iskelesi yıkıldı, 5'inci kattan düşen İlhan hayatını kaybetti
AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde inşaatın dış cephesindeki iskelenin yıkılması sonucu 5'inci kattan düşen İlhan Yolcu (15) hayatını kaybetti, amcasının oğlu Burhan Yolcu (16) ağır yaralandı.
AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde inşaatın dış cephesindeki iskelenin yıkılması sonucu 5'inci kattan düşen İlhan Yolcu (15) hayatını kaybetti, amcasının oğlu Burhan Yolcu (16) ağır yaralandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Emirdağ ilçesi Çilli Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı inşaata kurulan iskele, halatının kopması sonucu yıkıldı. Bu sırada iskelenin en üst katında bulunan İlhan Yolcu ve amcasının oğlu Burhan Yolcu düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde İlhan Yolcu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Burhan Yolcu ise müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kars'tan gelen İlhan Yolcu'nun sıva işlerinde babasına yardım ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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