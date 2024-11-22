Isıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla 2 katlı ahşap restoran kül oldu; 1 kişi öldü, 16 kişi yangından etkilendi (3)

KİMLİĞİBELİRLENDİ

Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap restoranın kül olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldükten sonra yapılan incelemede restoranda temizlik işçisi olarak çalışan Hanım Çakır’ın (41) cansız bedenine ulaşıldı. Hanım Çakır’ın cenazesi olay yerindeki inceleme sonrası morga konuldu. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay restoranda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.