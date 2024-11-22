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        Isıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla 2 katlı ahşap restoran kül oldu; 1 kişi öldü, 16 kişi yangından etkilendi (3)

        KİMLİĞİBELİRLENDİAfyonkarahisar'da iki katlı ahşap restoranın kül olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldükten sonra yapılan incelemede restoranda temizlik işçisi olarak çalışan Hanım Çakır'ın (41) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 00:05 Güncelleme: 22.11.2024 - 00:10
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        Isıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla 2 katlı ahşap restoran kül oldu; 1 kişi öldü, 16 kişi yangından etkilendi (3)
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        KİMLİĞİBELİRLENDİ

        Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap restoranın kül olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldükten sonra yapılan incelemede restoranda temizlik işçisi olarak çalışan Hanım Çakır’ın (41) cansız bedenine ulaşıldı. Hanım Çakır’ın cenazesi olay yerindeki inceleme sonrası morga konuldu. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay restoranda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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