Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki panik ve korku kamerada (2)

        YANGININBOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTIAfyonkarahisar'da dün saat 18.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:42 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki panik ve korku kamerada (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YANGININBOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

        Afyonkarahisar'da dün saat 18.30 sıralarında, kömür sobasındaki alevlerin perdelere ve masalardaki örtülere sıçraması sonucu çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de etkilendiği yangının boyutu gündüz ortaya çıktı. Sadece iskelet yapının kalmış hali ve restoranın önündeki motosikletin bazı bölümlerinin erimiş durumu, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yanan yapı içinde inceleme yaptığı görüldü.

        'TELEFONUNU ALMAK İÇİN GİRDİ, DIŞARI ÇIKAMADI' İDDİASI

        Yangında hayatını kaybeden temizlik personeli Hanım Çakır'ın cenazesi, merkeze bağlı Salar beldesinde toprağa verildi. Afyonkarahisar Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından öğle vakti beklemeden kıldırılan cenaze namazına hayatını kaybeden Çakır'ın eşi Yahya Çakır, çok sayıda yakını ile AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin ve Salar Belediye Başkanı Halil Aygün de katıldı. Hanım Çakır'ın içeride unuttuğu cep telefonunu almak için tekrar restorana girip, dışarı çıkamadığı ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Diğer yandan yangından etkilenen 17 kişiden yalnızca 1'inin hastanede tedavisinin sürdüğü, onun da yangın sırasında dışarı çıkmak için camı yumrukladığı için elinden yaralandığı öğrenildi.

        'DAHA BÜYÜK FACİALAR YAŞANABİLİRDİ'

        Yangın sırasında restoranda bulunan Türk Eğitim- Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci, olay anını anlattı. Demirci, "Öğretmenler Günü münasebetiyle bizim yemek ve eğlence programımızın düzenlediğimiz bir mekandı. Programımızın başlamasına 15- 20 dakika kala talihsiz olay yaşandı. Sobadan çıkan bir kıvılcım olduğunu tahmin ediyoruz ve aşırı rüzgar, mekanın dizaynının da yanıcı olması olayı körükledi. Yarım saat sonra falan olsaydı, içeride yaklaşık 250 arkadaşımız olacaktı. Daha büyük facialar yaşanabilirdi. Rabbime de bu anlamda şükürler ediyorum. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

        'MÜDAHALE EDELİM DERKEN YANGIN ÇIKTI'

        İş yeri sahiplerinin yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını vurgulayan Demirci, "Şartlar, rüzgar ve aşırı yanıcı maddeler durumu körükledi. Yangın dışarıda balkon kısmındaki sobanın borusunun çatıya çıktığı yerden başladı. Artık oradan sobadan mı bir kıvılcım sıçradı ne oldu; orasını tam bilemiyorum. Misafirlerimizi karşılamaya orada başladığımız için yangını gördük. Görevlilere hemen 'Yangın çıkacak müdahale edelim' derken anında çıktı. İçeride yaklaşık 30 arkadaşımız vardı. Güvenli bir şekilde panik olmadan tahliye etmeyi başardık ama maalesef içeride bir işçinin kaldığını üzülerek öğrendik. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        Arjantin'de rakamlar iyi, huzursuzluk yüksek, Milei umutlu
        Arjantin'de rakamlar iyi, huzursuzluk yüksek, Milei umutlu
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da "Türkiye Yüzyılında Sosyal Hizmetlerde Fikir Atölyeleri Ç...
        Afyonkarahisar'da "Türkiye Yüzyılında Sosyal Hizmetlerde Fikir Atölyeleri Ç...
        Afyonkarahisar'da restoranda çıkan yangında hayatını kaybeden işçinin cenaz...
        Afyonkarahisar'da restoranda çıkan yangında hayatını kaybeden işçinin cenaz...
        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki pan...
        Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki pan...
        Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçe Belediye Başkanı Çiçek, aracıyla kaza yaptı
        Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçe Belediye Başkanı Çiçek, aracıyla kaza yaptı
        Isıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla 2 katlı ahşap restoran kül oldu; 1 kişi...
        Isıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla 2 katlı ahşap restoran kül oldu; 1 kişi...
        Isıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla 2 katlı ahşap restoran kül oldu; 1 kişi...
        Isıtıcının perdeyi tutuşturmasıyla 2 katlı ahşap restoran kül oldu; 1 kişi...