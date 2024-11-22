Temizlik işçisinin öldüğü, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınındaki panik ve korku kamerada (2)

YANGININBOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Afyonkarahisar'da dün saat 18.30 sıralarında, kömür sobasındaki alevlerin perdelere ve masalardaki örtülere sıçraması sonucu çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de etkilendiği yangının boyutu gündüz ortaya çıktı. Sadece iskelet yapının kalmış hali ve restoranın önündeki motosikletin bazı bölümlerinin erimiş durumu, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yanan yapı içinde inceleme yaptığı görüldü.

'TELEFONUNU ALMAK İÇİN GİRDİ, DIŞARI ÇIKAMADI' İDDİASI Yangında hayatını kaybeden temizlik personeli Hanım Çakır'ın cenazesi, merkeze bağlı Salar beldesinde toprağa verildi. Afyonkarahisar Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından öğle vakti beklemeden kıldırılan cenaze namazına hayatını kaybeden Çakır'ın eşi Yahya Çakır, çok sayıda yakını ile AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin ve Salar Belediye Başkanı Halil Aygün de katıldı. Hanım Çakır'ın içeride unuttuğu cep telefonunu almak için tekrar restorana girip, dışarı çıkamadığı ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Diğer yandan yangından etkilenen 17 kişiden yalnızca 1'inin hastanede tedavisinin sürdüğü, onun da yangın sırasında dışarı çıkmak için camı yumrukladığı için elinden yaralandığı öğrenildi.

'DAHA BÜYÜK FACİALAR YAŞANABİLİRDİ' Yangın sırasında restoranda bulunan Türk Eğitim- Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci, olay anını anlattı. Demirci, "Öğretmenler Günü münasebetiyle bizim yemek ve eğlence programımızın düzenlediğimiz bir mekandı. Programımızın başlamasına 15- 20 dakika kala talihsiz olay yaşandı. Sobadan çıkan bir kıvılcım olduğunu tahmin ediyoruz ve aşırı rüzgar, mekanın dizaynının da yanıcı olması olayı körükledi. Yarım saat sonra falan olsaydı, içeride yaklaşık 250 arkadaşımız olacaktı. Daha büyük facialar yaşanabilirdi. Rabbime de bu anlamda şükürler ediyorum. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.