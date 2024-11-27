Afyonkarahisar'da Roma Dönemi'ne ait heykel ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait 4 başlı Hekate tanrıçası heykeli ile 1,5 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu TIR'da arama yaptı. Aramada Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlenen 4 başlı Hekate tanrıçası heykeli, 4 sikke, obje, ruhsatsız tabanca ve 1,5 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri hakkında da adli işlem yapıldı. Roma Dönemi'ne ait 4 başlı Hekate tanrıçası heykeli, sikkeler ve obje İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.