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        Marketin tezgahına çarpan otomobil, yayayı korkuttu

        AFYONKARAHİSAR'da otomobilin marketin dolap ve tezgahına çarptığı kazada iş yeri önündeki yayanın yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:47 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:50
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        Marketin tezgahına çarpan otomobil, yayayı korkuttu
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        AFYONKARAHİSAR'da otomobilin marketin dolap ve tezgahına çarptığı kazada iş yeri önündeki yayanın yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Demirciler Çarşısı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, sokak girişindeki dükkanın tezgahına ve dolaba çarptı. Bu sırada yolda yürüyen kişi, otomobilin geldiğini fark edince panik yaşadı. Kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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