Marketin tezgahına çarpan otomobil, yayayı korkuttu

Kaza, Demirciler Çarşısı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, sokak girişindeki dükkanın tezgahına ve dolaba çarptı. Bu sırada yolda yürüyen kişi, otomobilin geldiğini fark edince panik yaşadı. Kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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