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        Annesini pompalı tüfekle öldürdü (2)

        TOPRAĞAVERİLDİAfyonkarahisar'da oğlu H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:08 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:10
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        Annesini pompalı tüfekle öldürdü (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Afyonkarahisar'da oğlu H.H.B. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Sevgi Erbay'ın cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyüne getirilen Sevgi Erbay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Sevgi Erbay'ın 2 evlilikten 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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