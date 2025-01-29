Annesini pompalı tüfekle öldürdü (2)

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da oğlu H.H.B. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Sevgi Erbay'ın cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyüne getirilen Sevgi Erbay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Sevgi Erbay'ın 2 evlilikten 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

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