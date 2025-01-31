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        Soğuk havada 40 derecelik termal havuzda kış tatili

        AFYONKARAHİSAR'daki termal otellerde buluna havuzlar, özellikle soğuk havada tatilcilerin gözdesi haline geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:05 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:10
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        Soğuk havada 40 derecelik termal havuzda kış tatili
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        AFYONKARAHİSAR'daki termal otellerde buluna havuzlar, özellikle soğuk havada tatilcilerin gözdesi haline geldi. Hava sıcaklığının 0-5 derece civarında seyrettiği kentte, 40 derecelik termal suyla dolu dış havuzlarda yüzenler kış tatilinin tadını çıkarıyor.

        Afyonkarahisar'da bulunan termal otellerdeki dış havuzlar, özellikle kış aylarında tatilcilerin en çok tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Aileler ve çocukları hava sıcaklığının 0-5 derece civarında seyrettiği, zaman zaman da kar yağışıyla birlikte sıfırın altına düştüğü günlerde termal havuzlara girip, tatilin keyfini çıkartıyor. 25 bin yatak kapasitesine sahip kentte sömestirin de etkisiyle yüzde 100'e yakın doluluğun yaşandığı termal tesislerde tatilciler, dış havuzlara girip, eğlendi. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki otellerin sömestir sonuna kadar yüzde 100'e yakın doluluğa ulaşacağını belirterek, "Tüm Türkiye'de, Afyonkarahisar'da sömestir yoğun geçiyor. Otellerimiz yüzde 95-100'e yakın dolu. Rezervasyonlar devam ediyor" dedi.

        'EKSİ 15-20 DE OLSA HAVUZLARA GİREBİLİYORLAR'

        Afyonkarahisar'a gelenlerin minimum 3-4 gece konakladığını belirten Gümüşhan, "Hem dış havuzda termale girip yüzme havuzlarını kullanıyor hem alışveriş merkezlerinde alışverişlerini yapıyor, tarihi turistik yerleri geziyorlar. Son 2-3 yıldır sömestirden çok memnunuz, bu artarak da devam ediyor. Hizmet kalitemiz çok yüksek. Tüm otellerin çocuklar için aktivite alanları var, misafirlerimiz tatillerini hoşça geçirebiliyor. Dışarıda hava 1-5 derece. Ama dışarıda yüzme havuzları 30-32 derece. Termal havuzlarımız 40- 42 derece arasında. Bu Afyonkarahisar'ın sularının özelliği, bize Allah'ın bahşetmiş olduğu bir değer. Misafirler mutlu oluyor. Yaz-kış demeden eksi 15-20 de olsa havuzlara girebiliyorlar. İçeride de kapalı yüzme havuzları var, oraya da geçebiliyorlar. Hem işletme olarak hem misafirler çok mutlu" diye konuştu.

        'DIŞARIDA ÜŞÜMÜYORSUNUZ'

        Antalya'dan tatile gelen Ahmet Şahtalaman, "3 gündür burada konaklıyoruz. Bütün imkanlar güzel, sıcak havuzumuz, içeride açık-kapalı, yemeklerimiz, özellikle personelin ilgisi çok güzel. Gayet keyifli bir tatil. Bugün son günümüz, yola çıkacağız. Şu anda yaklaşık 5 derece sıcaklık var dışarıda, havuz 30 dereceye yakın. Bu da dışarıda üşümeden yüzme imkanı veriyor. Dışarıda olduğunda üşümüyorsunuz, hatta dışarısı daha keyifli. Havuzun için sıcak olduğu için gayet güzeldi" dedi.

        'İMKANI OLAN HERKESE TAVSİYE EDERİM'

        İstanbul'dan Afyonkarahisar'a tatile geldiğini söyleyen Efban Sarı, dış havuzda çok keyifli tatil yapıldığını ve herkese tavsiye ettiğini anlattı. Sarı, "Dışarıda şu anda 5 derece civarında ama su 40 derece, çok keyifli. İmkanı olan herkese tavsiye ederim" diye konuştu. 9 yaşındaki Elif Berra Yaldızcı, "Burası çok güzel. En çok dışarıdaki termal havuzu sevdim" dedi. 8 yaşındaki Kıvanç Apaydın, en çok kapalı havuzu sevdiğini anlatırken, 9 yaşındaki Deren Karakaya da "Havuzlar çok büyük, termal havuzu var. Dışarıdaki havuzu da sıcak, o da çok güzel girilebiliyor. Bir de buranın manzarası çok güzel" diye konuştu. İstanbul'dan Afyonkarahisar'a tatil için gelen Asya Melek Depe de "Sömestir için geldik, havuz çok güzel, çok büyük. Manzara da yemekler de çok güzel" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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