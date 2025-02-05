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        Bir yılda 650 hayvana müdahale edilen merkezde tedavide başarı oranı yüzde 50'yi buldu

        AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) 2024 yılında 650 yaban hayvanına müdahale edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:45
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        Bir yılda 650 hayvana müdahale edilen merkezde tedavide başarı oranı yüzde 50'yi buldu
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        AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) 2024 yılında 650 yaban hayvanına müdahale edildi. Enfeksiyon, ateşli silah yaralanması, elektrik çarpması, travma, hayvan saldırısı, zehirlenme, öksüz- yetim kalma ve insan kaynaklı nedenlerle merkeze getirilen hayvanların yüzde 95'inden fazlası kuşlardan oluşurken, tedavi ve doğaya salınmadaki başarı oranı yüzde 50 oldu.

        Yaban hayatı tedavi ve rehabilitasyonunda Türkiye'nin en önemli merkezlerinden AKÜREM'de, Afyonkarahisar'ın yanı sıra çevre illerden getirilen birçok yaban hayvanı tedavi edildi. Çeşitli nedenlerle doğada yaralı bulunan hayvanlar getirildikleri merkezde muayene, tedavi, bakım, besleme ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından tekrar doğaya salındı. 2024 yılında 650 yaban hayvanına müdahale edilen AKÜREM'de tedavi ve doğaya salınmadaki başarı oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.

        'YÜZDE 30'U ENFEKSİYON KAYNAKLI'

        AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, "2024 yılında 370 yırtıcı kuş, 50 su kuşu, 205 de diğer kuşlar olmak üzere gelen kuş türünden çeşitliliğimiz oldu. Bununla birlikte 'etçil memeli' dediğimiz hayvanlardan 7, otçul memelilerden 2, sürüngenlerden ise 16 hayvan girişi olmuş. Bu hayvanların yüzde 30'u enfeksiyon kaynaklı, bakteriyel, viral veya parazit kökenli hastalıklar sonucu bize gelmiş. 650 hayvanın yüzde 30'u enfeksiyon kaynaklı geldi. Bunların tedavisi, bakımı, besleme ve rehabilitasyonunu yaptık. Bununla birlikte ateşli silah yaralanmaları dediğimiz vakalarımız yüzde 5- 10 arasında. Bu da yaklaşık yıllık 40'la 60 arasında vakaya denk gelmekte. Yine elektrik çarpmaları dediğimiz vakalar çok geliyor. Bunlar da yüzde 5-10 civarında, ortalama 40'la 60 arası yine 2024 yılında gelen vaka sayımız" dedi.

        'HAYVANLARA ZARAR VERECEK İŞLER YAPMAYIN'

        Merkeze travma, hayvan saldırısı, zehirlenme, öksüz- yetim kalma ve insan kaynaklı nedenlerle gelen hayvanlar da olduğunu anlatan Prof. Dr. İsmail Aytekin, doğaya ve hayvanlara zarar verecek işler yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Prof. Dr. Aytekin, "AKÜREM olarak çok anlamlı ve kıymetli yaban hayatı olarak çok güzel işler yapıyoruz. Hayvanların tedavisini, muayenesini, bakım, besleme ve rehabilitasyon aşamasını yaptıktan, vakaları iyileştirdikten sonra doğaya salarak ekosisteme katkı veriyoruz. Vatandaşlardan özellikle rica ediyoruz. Tabii bazı vakalar, travmalar, zehirlenmeler, ateşli silah yaralanmaları, bu noktada vatandaşlardan ricamız, doğaya, hayvanlara zarar verecek işleri yapmamaları noktasında uyarmak istiyorum. Çünkü yaban hayatındaki denge ekosistem için çok kıymetli. Bu canlıların doğada yaşaması ve bunların sürdürülebilirliğinin devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

        'BAŞARI ORANIMIZ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE'

        AKÜREM'e gelen hayvanların tamamının yabani olduğunu ve doğada insanlar tarafından görüldükten sonra kendilerine ulaştırıldığını anlatan Prof. Dr. Aytekin, şunları söyledi:

        "112 aracılığı ile doğa korumaya bilgi verilip, daha sonra bize getiriliyor. Bunlar sahipsiz hayvan olduğundan, doğada bu tip hastalıkların görülmesi geç olduğundan dolayı daha çok ağır vakalar geldi. Ama buna rağmen AKÜREM olarak başarı oranımız bunca ağır vakalara rağmen yüzde 50'nin üzerinde. Biz bu hayvanları tedavi ederek, sağlığına kavuşturduktan sonra da doğaya salıyoruz. Oranımız çok yüksek. Biz özellikle güzel ve Türkiye'de donanımlı bir ekip kurduk. İç hastalıkları, cerrahi ve doğumdan oluşan hocalarımızla birlikte ve AKÜREM ekibimizle birlikte bu işlerdeki başarı oranımızı ve çıtayı çok yükselttik. Bu anlamda da başarılı işlere imza atıyoruz."

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        Galeri
        Galeri
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