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        Afyonkarahisar'da kar manzarası

        AFYONKARAHİSAR'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı kenti beyaz örtü ile kapladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:20
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        Afyonkarahisar'da kar manzarası
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        AFYONKARAHİSAR'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı kenti beyaz örtü ile kapladı.

        Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmet Müdürlüğü ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması amacıyla kentte tedbir aldı. Kentte Karahisar Kalesi, Utku Anıtı, Zafer Meydanı'ndaki ağaçlarda biriken kar, güzel manzara oluşturdu.

        Kar yağışının devam ettiği kentte, yarın sisli hava bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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