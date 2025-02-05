Afyonkarahisar'da kar manzarası

Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmet Müdürlüğü ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması amacıyla kentte tedbir aldı. Kentte Karahisar Kalesi, Utku Anıtı, Zafer Meydanı'ndaki ağaçlarda biriken kar, güzel manzara oluşturdu.

AFYONKARAHİSAR'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı kenti beyaz örtü ile kapladı.

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