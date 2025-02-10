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        Afyonkarahisar OSB'deki orman ürünleri deposunda çıkan yangın, bitişikteki iş yerine de sıçradı

        AFYONKARAHİSAR Organize Sanayi Bölgesi faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasına ait depoda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 21:31 Güncelleme: 10.02.2025 - 21:35
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        Afyonkarahisar OSB'deki orman ürünleri deposunda çıkan yangın, bitişikteki iş yerine de sıçradı
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        AFYONKARAHİSAR Organize Sanayi Bölgesi faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasına ait depoda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

        Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasına ait depoda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 26 itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 4 TOMA ve çok sayıda ekip sevk edildi. Bitişikteki bir fabrikaya dana sıçrayan yangının söndürülmesi için ekipler yoğun şekilde çalışma başlattı. Kolluk kuvvetleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk belirlemelere göre yangında dumandan etkilenen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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