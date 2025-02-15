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        Oğlunun bıçakla yaraladığı kadın, hastanede öldü (2)

        TUTUKLANDIAfyonkarahisar'ınİscehisar ilçesinde çıkan tartışmada annesi Hatice Çevik'i bıçaklayıp, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Oğuzhan G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:35
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        Oğlunun bıçakla yaraladığı kadın, hastanede öldü (2)
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        TUTUKLANDI

        Afyonkarahisar'ınİscehisar ilçesinde çıkan tartışmada annesi Hatice Çevik'i bıçaklayıp, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Oğuzhan G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oğuzhan G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Hatice Çevik'in cenazesinin ise ilçe mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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