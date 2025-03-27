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        Yolcu otobüsünde, karton kutuda piton ele geçirildi

        KÜTAHYA'da durdurulan yolcu otobüsünde, karton kutu içerisinde piton ele geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:20
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        Yolcu otobüsünde, karton kutuda piton ele geçirildi
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        KÜTAHYA'da durdurulan yolcu otobüsünde, karton kutu içerisinde piton ele geçirdi. Yılan Eskişehir'deki hayvanat bahçesine teslim edilirken, gönderen ve alıcının tespiti için çalışma başlatıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5’inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle 23 Mart'ta kentteki polis kontrol noktasında, İstanbul- Antalya seferini yapan şehirlerarası otobüsü durdurdu. Aramalarda, kime ait olduğu belirlenemeyen karton kutu içerisinde piton cinsi yılan bulundu. Yılan, bölge müdürlüğüne bağlı Kütahya DKMP ekibi tarafından teslim alındı. Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen yılan, daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesine teslim edildi. Yılanı gönderen ve alıcının tespiti için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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