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        Misafirliğe gittiği evde çıkan yangın sırasında kalp krizinden öldü

        AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde misafir olarak gittiği evde çıkan yangından kurtulan Serdar Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:46 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:50
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        Misafirliğe gittiği evde çıkan yangın sırasında kalp krizinden öldü
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        AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde misafir olarak gittiği evde çıkan yangından kurtulan Serdar Ç., kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Alevleri söndürmeye çalışan 2 kişi ise yaralandı.

        Çay'a bağlı Koçbeyli köyündeki tek katlı ahşap evde saat 04.00 sıralarında sobayı alevlendirmek için dökülen yanıcı maddenin parlaması sonucu yangın çıktı. Alevlere müdahale eden, ancak söndüremeyen evdekiler dışarı çıktı. Bu sırada Serdar Ç. aniden fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Eve misafirliğe geldiği öğrenilen Serdar Ç.'nin yangın sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangını söndürmek isterken yaralanan 2 kişi ise Çay Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

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        Galeri

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