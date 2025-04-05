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        Afyonkarahisar'dan 11 günde 5 milyon 309 bin araç geçti

        AFYONKARAHİSAR'dan 11 günde toplam 5 milyon 309 bin araç geçiş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:07 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:10
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        Afyonkarahisar'dan 11 günde 5 milyon 309 bin araç geçti
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        AFYONKARAHİSAR'dan 11 günde toplam 5 milyon 309 bin araç geçiş yaptı. Şehirler arası ulaşımda kavşak noktasındaki kentte, tatil dönüşü araç yoğunluğu yaşandı.

        Ramazan Bayramı tatili ile ara tatilin son günlerinde Afyonkarahisar'ı diğer illere bağlayan yollarda araç trafiği arttı. Dönüş yoluna geçenler, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu ile dinlenme tesislerinde yoğunluk oluşturdu. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama oldu, kazalar meydana geldi. Trafik tedbirlerinin alınmaya başladığı 26 Mart'tan bugüne toplamda 5 milyon 309 bin aracın Afyonkarahisar'dan geçiş yaptığı belirtildi. Kentte araç yoğunluğu en çok arife günü 647 bin araçla yaşandı. 126 kazanın meydana geldiği Afyonkarahisar'da 89 kişi yaralandı. Tatilin son günlerinde oluşabilecek araç yoğunluğuna yönelik Afyonkarahisar Bölge Trafik Müdürlüğü'nde 140 ekip ve 304 personelin görev aldığı açıklandı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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