Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Öğrenciler, askeri teçhizatların üretimini yerinde gördü

        AFYONKARAHİSAR'da 327 üniversite ve lise öğrencisi, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 8'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde askeri teçhizatların üretimini yerinde gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:21 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenciler, askeri teçhizatların üretimini yerinde gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR'da 327 üniversite ve lise öğrencisi, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 8'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde askeri teçhizatların üretimini yerinde gördü. 'Öncülerinin İzinde Hayallerinin Peşinde' projesi kapsamında düzenlenen gezide öğrencilere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT) çalışmaları anlatıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı'nın; askeri fabrika ve tersaneler aracılığıyla neleri ürettiğini gençlere göstermek, onların hayallerini paylaşmak amacıyla bakanlığa bağlı ASFAT tarafından 'Öncülerinin İzinde Hayallerinin Peşinde' başlığıyla düzenlenen 'Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları' sürüyor. 14-16 Nisan tarihlerinde farklı illerdeki askeri fabrika ve tersanelerde gerçekleştirilen program, Afyonkarahisar'da 8'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde de yapıldı. Program kapsamında 327 öğrenci, öğretmen ve yöneticilere; fabrikadaki üretim, bakım ve onarım faaliyetleri anlatıldı, ASFAT şirketi hakkında sunum yapıldı.

        ATEŞ EDİLEN ZIRHI İNCELEDİLER

        Fabrika Müdürü ve Mühendis Albay Tayfun Emirzeoğlu tarafından yapılan sunum sonrasında yemek yiyen öğrenciler, yeni üretilen askeri başlık, askeri yelekler, zırh ve bot üretim bölümlerini tek tek inceledi. Fabrikayı gezen öğrenciler, ürünleri yerinde görme fırsatı yakaladı. Fabrikada yer alan üretim kısmındaki 7 bin tonluk pres makinesinde, helikopter tabanlığı üretimi de gerçekleşiyor. Zırh üretim bölümünde bir zırha ateş edilerek, öğrencilere zırhın hazır olduğu gösterildi. Özel bölüm dışında bekleyen öğrenciler, ateş edilen zırhı daha sonra inceleme fırsatı buldu.

        'EN ÇOK DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEY; ÇELİK YELEKLER'

        9'uncu sınıf öğrencisi Yusuf Ateş, "Fabrikada en çok dikkatimi çeken askeri teçhizatlar. İlk önce miğfer, sonra bot geliyor. Çünkü hem oluşumu hem de ayrı ayrı farklı renkler olduğu için dikkatimi çekti" dedi. 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yabuz, "En çok dikkatimi balistik kalkan zırhlar, belli başlı savunma sanayisinde kullanılan ürünler çekti. Onun dışında mühimmatlar, bu tür şeyler dikkatimi çekti" diye konuştu. 11'inci sınıf elektrik elektronik öğrencisi Veysel Şahin, "Burada askerlerimizin kullandığı teçhizat malzemelerini gördüm. Kask olsun, çelik yelek, botlar olsun. En çok dikkatimi çeken şey; çelik yelekler, seviyesine göre üretilen malzemeler, hangi malzemeden olduğu, hangi makinelerde üretildiği bunlar dikkatimi çekti" dedi. Program sonunda öğrencilere katılım sertifikaları, Fabrika Müdürü ve Mühendis Albay Tayfun Emirzeoğlu tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Sosyal yardım alanlar azaldı
        Sosyal yardım alanlar azaldı

        Benzer Haberler

        ASFAT, Afyonkarahisar'da Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları etkinliği d...
        ASFAT, Afyonkarahisar'da Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları etkinliği d...
        'Bu sene kimse bölgeden kiraz beklemesin'
        'Bu sene kimse bölgeden kiraz beklemesin'
        Kolon kanserini yenen sağlık memuru görevine dönmek için sabırsızlanıyor
        Kolon kanserini yenen sağlık memuru görevine dönmek için sabırsızlanıyor
        Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğuna ait eşyaları bırakırken öldürmüş
        Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğuna ait eşyaları bırakırken öldürmüş
        Afyonkarahisar'da adreslerinde silah ele geçirilen 9 şüpheliye adli işlem
        Afyonkarahisar'da adreslerinde silah ele geçirilen 9 şüpheliye adli işlem
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı