Öğrenciler, askeri teçhizatların üretimini yerinde gördü

AFYONKARAHİSAR'da 327 üniversite ve lise öğrencisi, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 8'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde askeri teçhizatların üretimini yerinde gördü. 'Öncülerinin İzinde Hayallerinin Peşinde' projesi kapsamında düzenlenen gezide öğrencilere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT) çalışmaları anlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın; askeri fabrika ve tersaneler aracılığıyla neleri ürettiğini gençlere göstermek, onların hayallerini paylaşmak amacıyla bakanlığa bağlı ASFAT tarafından 'Öncülerinin İzinde Hayallerinin Peşinde' başlığıyla düzenlenen 'Savunma Sanayi Farkındalık Buluşmaları' sürüyor. 14-16 Nisan tarihlerinde farklı illerdeki askeri fabrika ve tersanelerde gerçekleştirilen program, Afyonkarahisar'da 8'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde de yapıldı. Program kapsamında 327 öğrenci, öğretmen ve yöneticilere; fabrikadaki üretim, bakım ve onarım faaliyetleri anlatıldı, ASFAT şirketi hakkında sunum yapıldı.

ATEŞ EDİLEN ZIRHI İNCELEDİLER

Fabrika Müdürü ve Mühendis Albay Tayfun Emirzeoğlu tarafından yapılan sunum sonrasında yemek yiyen öğrenciler, yeni üretilen askeri başlık, askeri yelekler, zırh ve bot üretim bölümlerini tek tek inceledi. Fabrikayı gezen öğrenciler, ürünleri yerinde görme fırsatı yakaladı. Fabrikada yer alan üretim kısmındaki 7 bin tonluk pres makinesinde, helikopter tabanlığı üretimi de gerçekleşiyor. Zırh üretim bölümünde bir zırha ateş edilerek, öğrencilere zırhın hazır olduğu gösterildi. Özel bölüm dışında bekleyen öğrenciler, ateş edilen zırhı daha sonra inceleme fırsatı buldu.