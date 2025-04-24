'Böcek' iddiasından yargılanan Köksal: Vaktimizin boşa harcanmasını istemiyorum

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, 'Başkanlık makamında ve özel kalemde böcek var' iddiası sonrası dönemin AK Parti İl Başkanı Hüseyin Menteş tarafından 'Suç uydurma ve iftira' şikayetiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Köksal savunmasında, "Müştekiyi ya da başka bir kişiyi suçlamadım. Vaktimizin boşa harcanmasını istemiyorum" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 16 Nisan 2024'te 'Başkanlık' makamı ve 'Özel Kalem Müdürlüğü'nde 'böcek' diye tabir edilen ortam dinleme ve izleme yapan cihaz olduğu iddiası üzerine, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 14 Mayıs 2024'te kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Başsavcılık kararı sonrası 25 Mayıs 2024'te dönemin AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, 'Suç uydurma' ve 'İftira'dan şikayetçi oldu. Afyonkarahisar 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile avukatları ve Menteş'in avukatı Oğuz Kaçan katıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, savunmasında "Olayın üzerinden tam 1 yıl geçti. O dönem seçimi kazandıktan sonra Başkanlık makamında tadilat vardı. Afyonkarahisarlı firmaların yoğun olarak katıldığı İzmir Mermer Fuarı'na giderken başkan yardımcım Ömer Yıldız ile görüştük. Makamda böcek olabileceğini söyledi. Teknolojiden anladığını bildiğimiz YÜNTAŞ Genel Müdürü Kemal Doğan'ın da bu doğrultuda konuştuğunu belirtti. 1 gün İzmir'de kaldım. Dönüş yolunda televizyon kanalına yaptığım canlı bağlantıda, Ömer Yıldız'dan aldığım bilgileri paylaştım" dedi.