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        'Böcek' iddiasından yargılanan Köksal: Vaktimizin boşa harcanmasını istemiyorum

        AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, 'Başkanlık makamında ve özel kalemde böcek var' iddiası sonrası dönemin AK Parti İl Başkanı Hüseyin Menteş tarafından 'Suç uydurma ve iftira' şikayetiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:01 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:05
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        'Böcek' iddiasından yargılanan Köksal: Vaktimizin boşa harcanmasını istemiyorum
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        AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, 'Başkanlık makamında ve özel kalemde böcek var' iddiası sonrası dönemin AK Parti İl Başkanı Hüseyin Menteş tarafından 'Suç uydurma ve iftira' şikayetiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Köksal savunmasında, "Müştekiyi ya da başka bir kişiyi suçlamadım. Vaktimizin boşa harcanmasını istemiyorum" dedi.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 16 Nisan 2024'te 'Başkanlık' makamı ve 'Özel Kalem Müdürlüğü'nde 'böcek' diye tabir edilen ortam dinleme ve izleme yapan cihaz olduğu iddiası üzerine, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 14 Mayıs 2024'te kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Başsavcılık kararı sonrası 25 Mayıs 2024'te dönemin AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, 'Suç uydurma' ve 'İftira'dan şikayetçi oldu. Afyonkarahisar 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile avukatları ve Menteş'in avukatı Oğuz Kaçan katıldı.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, savunmasında "Olayın üzerinden tam 1 yıl geçti. O dönem seçimi kazandıktan sonra Başkanlık makamında tadilat vardı. Afyonkarahisarlı firmaların yoğun olarak katıldığı İzmir Mermer Fuarı'na giderken başkan yardımcım Ömer Yıldız ile görüştük. Makamda böcek olabileceğini söyledi. Teknolojiden anladığını bildiğimiz YÜNTAŞ Genel Müdürü Kemal Doğan'ın da bu doğrultuda konuştuğunu belirtti. 1 gün İzmir'de kaldım. Dönüş yolunda televizyon kanalına yaptığım canlı bağlantıda, Ömer Yıldız'dan aldığım bilgileri paylaştım" dedi.

        Basın yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda kimseyi suçlamadığını vurgulayan Köksal, "Ben, dönemin AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş ya da başka bir kişiyi suçlamadım. Benim açıklamalarım karşısında bir siyasi partiden açıklama geldi. Ben de siyasi açıklamalarda bulundum. Müştekiyi ya da başka bir kişiyi suçlamadım. Vaktimizin boşa harcanmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

        Dosyada 'müşteki' sıfatıyla adı geçen Hüseyin Menteş'in avukatı Oğuz Kaçan ise Köksal'ın beyanında tutarsızlık olduğunu dile getirdi. Duruşma 4 Temmuz'a ertelendi.

        Hüseyin Menteş'in avukatı Oğuz Kaçan, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

        "İlk duruşma görüldü, henüz sadece Burcu Hanım'ın ifadesi alındı. Gerek müşteki ifadeleri gerek tanıkların beyanları alınmadı. Burcu Hanım da belediye başkan yardımcısının ve YÜNTAŞ Genel Müdürü Kemal Doğan'ın kendisini yanlış yönlendirdiği, bu sebeple açıklama yaptığı, açıklamasında Hüseyin Menteş'i kastetmediği, iftira atmadığı yönünde savunma yaptı. Bundan sonraki celselerde diğer tanık beyanları ve müşteki beyanları alınacak ve dosya içerisindeki diğer delillerle karar verilecek. Bu aşamada söyleyebileceklerimiz bu kadar."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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