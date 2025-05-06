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        Kazada yaralanan uzman çavuş, 12 gün sonra yaşamını yitirdi (2)

        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDIAdıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletin devrildiği kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe'nin cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Beyyazı beldesine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:39 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:45
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        Kazada yaralanan uzman çavuş, 12 gün sonra yaşamını yitirdi (2)
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        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kullandığı elektrikli bisikletin devrildiği kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe'nin cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Beyyazı beldesine getirildi. Ailesinin evinde dua edilerek alınan helallikte yakınları gözyaşları döktü. Helalliğin ardından bir süre askerler tarafından daha sonra da vatandaşlardın omuzlarında taşıdığı Şahintepe'nin tabutu belde meydanına getirildi. Meydanda tören mangası naaşı devralarak musallaya bıraktı. Uzman Çavuş Şahintepe'nin babası Yaşar Şahintepe cenaze namazı boyunca ayakta durmakta güçlük çekerken yakınlarının desteği ile ayakta durabildi.

        Cenaze törenine İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş, Jandarma Teşkilatı mensupları ve vatandaşlar katıldı. İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner'in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Şahintepe'nin cenazesi Beyyazı'daki kabristanda defnedildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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