Eski milletvekili ve eşi kazada yaralandı

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Emirdağ ilçesi Dörtyol kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yavuz Denizli'nin kontrolünü yitirdiği 35 YD 015 plakalı otomobil, yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı. Sürücü Yavuz Denizli ve araçtaki yolcu olan eşi İzmir 24’üncü Dönem AK Parti Milletvekili İlknur Denizli yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çift, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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