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        Eski milletvekili ve eşi kazada yaralandı

        AFYONKARAHİSAR'da otomobilin bariyere çarptığı kazada, eski AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli (61) ve eşi Yavuz Denizli (61) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:32
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        Eski milletvekili ve eşi kazada yaralandı
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        AFYONKARAHİSAR'da otomobilin bariyere çarptığı kazada, eski AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli (61) ve eşi Yavuz Denizli (61) yaralandı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında, Emirdağ ilçesi Dörtyol kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yavuz Denizli'nin kontrolünü yitirdiği 35 YD 015 plakalı otomobil, yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı. Sürücü Yavuz Denizli ve araçtaki yolcu olan eşi İzmir 24’üncü Dönem AK Parti Milletvekili İlknur Denizli yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çift, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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