Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        'Karakola gitmeyin döneceğim' dedi, 5 gündür haber alınamıyor

        AFYONKARAHİSAR'da yaklaşık 2 hafta önce evlenen Meryem Nur Özay'dan (17) haber alamadığını belirten eşi İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:22 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Karakola gitmeyin döneceğim' dedi, 5 gündür haber alınamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR'da yaklaşık 2 hafta önce evlenen Meryem Nur Özay'dan (17) haber alamadığını belirten eşi İ.Ö. (25), jandarmadan yardım istedi. 5 gündür haber alınamayan ve telefonla annesini arayıp, "Karakola gitmeyin en kısa sürede döneceğim" dediği öğrenilen Meryem Nur Özay'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

        Merkeze bağlı Gebeceler beldesinde yaşayan İ.Ö., dün akşam saatlerinde jandarmaya başvurup, 14 Mayıs'ta resmi nikahla evlendiği Meryem Nur Özay'dan 24 Mayıs'tan bu yana haber alamadığını söyledi. Jandarmaya verdiği ifadesinde eşiyle aralarında herhangi bir problem olmadığını belirten İ.Ö., "Gebeceler beldesinde bulunan petrolün kameralarına baktık olayın yaşandığı gün taksiyle beldeden gidiyor. Annesine haber vermiş, 'Karakola gitmeyin en kısa zamanda döneceğim' demiş. Erenler'de bir arkadaşının yanında kaldığını öğrendik ancak kendisine ulaşım sağlayamadık. Eşi olarak tedirgin oldum, başına bir şey gelmesinden korktuğum için çok zaman kaybetmeden karakola kayıp müracaatında bulundum. Konuyla ilgili kimseden şikayetim yok. Sadece kendisine sağlıklı şekilde ulaşmak istiyorum" dedi.

        Jandarma, Meryem Nur Özay'ın bulunması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        "Neresi kötü anlamadım?"
        "Neresi kötü anlamadım?"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Çay'da "Karma El Sanatları Sergisi" açıldı
        Çay'da "Karma El Sanatları Sergisi" açıldı
        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından çocuklara oyunc...
        Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından çocuklara oyunc...
        "25. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı
        "25. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı
        100 farklı ülkeden seyahat acentesi temsilcileri Afyonkarahisar'ı gezdi
        100 farklı ülkeden seyahat acentesi temsilcileri Afyonkarahisar'ı gezdi
        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıkla...
        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıkla...
        İHH Afyonkarahisar Şubesi Kurban Bayramı hisse bedellerini açıkladı
        İHH Afyonkarahisar Şubesi Kurban Bayramı hisse bedellerini açıkladı