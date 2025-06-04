Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Kayıp başvurusundan 43 gün sonra cesedi bulunan şizofreni hastası, eşarpla boğulmuş

        AFYONKARAHİSAR'da kayıp başvurusundan 43 gün sonra cesedi bulunan şizofreni hastası Dilaver Barlas'ın (52), kayınbiraderinin eşi tarafından eşarpla boğulduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:09 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp başvurusundan 43 gün sonra cesedi bulunan şizofreni hastası, eşarpla boğulmuş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR'da kayıp başvurusundan 43 gün sonra cesedi bulunan şizofreni hastası Dilaver Barlas'ın (52), kayınbiraderinin eşi tarafından eşarpla boğulduğu belirlendi. Cinayete ilişkin 5 kişi tutuklandı.

        Işıklar beldesindeki eski taş ocağı bölgesinde, 15 Ocak tarihinde kayaların arasında erkek cesedi bulundu. Cesedin şekli ve kayalar arasında olması nedeniyle olayın cinayet olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, ölen kişinin, 3 Aralık 2024 tarihinde hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Dilaver Barlas olduğunu belirledi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Barlas'ın en son 27 Kasım 2024 tarihinde 3 arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra saat 22.00 sıralarında, aralarında husumet bulunan kayınbiraderi S.H.'nin evine gittiğini tespit etti.

        Yapılan araştırmada; Barlas'ın raporlu şizofren hastası olduğu, eşi T.B. ile boşanma aşamasında olduğu, 2024 yılı temmuz ayında yaşadığı tartışma sonrası eşini bıçaklaması nedeniyle tutuklandığı tespit edildi. Ekipler, Barlas'ın eşi T.B.'nin eşyalarını alarak iki çocuğu ile birlikte kent merkezinde kiraladıkları eve taşındığını, buna eşi T.B.'nin ağabeyi S.H.'nin yardım ettiğini, Barlas'ın 2024 Kasım ayında hastalığı nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığını, sonrasında eşi ve eşinin ağabeyi S.H. ile ailesini sürekli tehdit ettiğini tespit etti.

        ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

        Yaklaşık 650 saatlik kamera görüntülerini inceleyen JASAT ekipleri; Barlas'ın 27 Kasım 2024 tarihinde gündüz saatlerinde çocukları ile birlikte Işıklar beldesindeki evinde olduğunu, saat 18.00 sıralarında çocuklarını yolcu ettikten sonra Sülümenli beldesinde oturan cezaevinden arkadaşları İ.E., İ.E. ve S.E.'nin evine gittiğini, burada bir müddet alkol aldıktan sonra kendisini Işıklar beldesindeki bir birahaneye bırakmalarını istediğini, birahanede bir süre alkol aldıktan sonra çıktığını belirledi.

        EŞARPLA BOĞULMUŞ

        Dilaver Barlas'ın; aynı gün aralarında husumet bulunan kayınbiraderi S.H. ve eşi N.H.'nin evine gelerek içeri girmek istediği, içeri zorla girip salondaki koltuğa oturduğu, Barlas'ın odadakilere hitaben 'Eşimle aramızı siz bozdunuz, boşanmamıza siz sebep oldunuz, hepinizi yakacağım, öldüreceğim' dediği, Barlas'ın sigara yakmak istediği, N.H.'nin evde kalp hastası insanlar olduğunu söylemesine rağmen sigarasını yaktığı, bunun üzerine N.H.'nin sigara ve çakmağı almak için hamle yaptığı esnada Barlas'ın karnına dirsek attığı, bunun üzerine N.H.'nin başından çıkarıp Barlas'ın boynuna doladığı eşarbı sıkarak boğduğu tespit edildi. N.H.'nin ağabeyi Y.S.'nin eve geldiği, Y.S., S.H. ve B.B.'nin cesedi bir çuvala sararak evin avlusunda bulunan patpat tabir edilen tarım aracına yükledikleri ve eski taş ocağı yakınlarına bıraktıkları belirlendi.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.H., eşi N.H., İ.K., B.B. ve Y.S. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde

        Benzer Haberler

        Kaybolduktan 43 gün sonra cesedi bulunan şizofreni hastası, eşarpla boğulmu...
        Kaybolduktan 43 gün sonra cesedi bulunan şizofreni hastası, eşarpla boğulmu...
        Afyonkarahisar'da yıl sonu resim sergisi müzik dinletisi ve okul kermesi et...
        Afyonkarahisar'da yıl sonu resim sergisi müzik dinletisi ve okul kermesi et...
        Afyonkarahisar'da Uzlaştırmacılar Günü kutlandı
        Afyonkarahisar'da Uzlaştırmacılar Günü kutlandı
        Prof. Dr. Erişmiş: Sazlıklar yakılırsa çıkan metan gazı öldürürebilir
        Prof. Dr. Erişmiş: Sazlıklar yakılırsa çıkan metan gazı öldürürebilir
        Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin...
        Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin...
        Afyonkarahisar'da yürütülen projeyle Miryokefalon Savaşı'nın kalıntıları ar...
        Afyonkarahisar'da yürütülen projeyle Miryokefalon Savaşı'nın kalıntıları ar...