Afyonkarahisar-Antalya yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

4 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Afyonkarahisar'ı Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli'ye bağlayan Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluk oluştu. Yoğunluk, öğle saatlerinden sonra arttı. Kavşaklarda önlem alan trafik polisleri, araç yoğunluğunu azaltmak için çalışma yürüttü. Polis, sürücülere emniyet şeridini kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarını ihlal etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, hasarlı kazalar da yaşandı. Yolda İstanbul ve Ankara'dan Antalya'ya giden araçların yoğunluğu dikkati çekti.

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