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        Afyonkarahisar-Antalya yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

        AFYONKARAHİSAR- Antalya kara yolunda bayram tatilinin son gününde araç yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:13
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        Afyonkarahisar-Antalya yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
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        AFYONKARAHİSAR- Antalya kara yolunda bayram tatilinin son gününde araç yoğunluğu yaşandı. Polisler kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        4 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Afyonkarahisar'ı Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli'ye bağlayan Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluk oluştu. Yoğunluk, öğle saatlerinden sonra arttı. Kavşaklarda önlem alan trafik polisleri, araç yoğunluğunu azaltmak için çalışma yürüttü. Polis, sürücülere emniyet şeridini kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarını ihlal etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, hasarlı kazalar da yaşandı. Yolda İstanbul ve Ankara'dan Antalya'ya giden araçların yoğunluğu dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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