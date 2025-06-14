Afyon sucuğu ve pastırmasına Avrupa yolu açıldı

AFYONKARAHİSAR'ın ünlü sucuğu ve pastırması, Avrupa Birliği'nden tescil aldı. Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, bu durumun kent için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener de alınan tescil sayesinde Afyon sucuğu ve pastırmasının Avrupa Birliği'ne ihracatının önünün açıldığını anlattı.

Afyonkarahisar'da uzun yıllardır üretimi yapılan Afyon sucuğu ve Afyon pastırması için Afyonkarahisar Ticaret Borsası tarafından Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener'in desteğiyle Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil başvurusu yapıldı. Avrupa Birliği Komisyonu'nda 1 gün ara ile önce Afyon pastırmasına ardından Afyon sucuğuna komisyondan tescil onayı verildi. Türkiye standartlarına göre denetimlerden geçen ürünler ve firmalar, AB Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni kullanma hakkına sahip olacak. Bu sayede de tescil amblemini alan firmalar ürünlerini direkt olarak Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilebilecek. Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, "Afyon sucuğu ve pastırması için Avrupa Birliği Coğrafi işaretini aldık. Afyon için bir gurur kaynağı. Afyonkarahisar, sınırlarını aştı bu konuda. Bu coğrafi işaretlerin de çok büyük fayda sağlayacağı kanaatindeyim" dedi.