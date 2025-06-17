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        İlkokul bahçesinde müdür yardımcısından öğrenciye tokat

        AFYONKARAHİSAR'daki bir ilkokulda müdür yardımcısı T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:40
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        İlkokul bahçesinde müdür yardımcısından öğrenciye tokat
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        AFYONKARAHİSAR'daki bir ilkokulda müdür yardımcısı T.H.'nin izin almadan okuldan çıkmaya çalışan öğrenciye bağırıp, tokat atması cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Olay, dün Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okul bahçesinden izin almadan çıkmaya çalışan 4 öğrenciyi okul müdür yardımcısı T.H. durdurdu. Bir süre öğrencilerle yüksek sesle konuşan T.H., içlerinden birine "Oğlum de ki 'Hocam bir sebebi var'" dedikten sonra tokat attı. O anlar, bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile polis, inceleme başlattı. Hürriyet İlkokulu Müdürü Abdullah Baydur, olayın araştırıldığını söyledi.

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