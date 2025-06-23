Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Kirazdaki rekolte kaybı vişnede de bekleniyor

        KİRAZve vişne üretiminde Türkiye'nin önde gelen kentlerinden Afyonkarahisar'da, zirai don nedeniyle rekolte kaybı yüzde 90'ı aştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:11 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kirazdaki rekolte kaybı vişnede de bekleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KİRAZve vişne üretiminde Türkiye'nin önde gelen kentlerinden Afyonkarahisar'da, zirai don nedeniyle rekolte kaybı yüzde 90'ı aştı. Kiraz ağaçlarında en fazla 5 meyvenin bulunduğu, vişnede de benzer durumun yaşanmasının öngörüldüğü kentte, ürün yetersizliğinden üreticiden alım yapan kooperatiflerin çoğu henüz açılmadı.

        Türkiye'de kiraz üretiminin yüzde 7,03, vişne üretiminin yüzde 27,69'unu gerçekleştiren Afyonkarahisar'da, geçen yıl 51 bin 123 ton kiraz, 57 bin 252 ton vişne yetiştirildi. Kiraz ve vişne üretiminde Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri olan Afyonkarahisar'da, geçen yıllarda üretilen vişnelerin yüzde 70 ila 75'i, kirazın da yüzde 30 ila 35'i ihraç edildi. Çevresel faktörlere bağlı olarak yıllık ortalama 50 bin ton civarında vişne ile kiraz üretilen kentte, bu sene zirai don rekolteyi olumsuz etkiledi.

        AĞAÇTA 1-2 EN FAZLA 5 KİRAZ

        Hasat döneminde çoğu kiraz ağacında 1- 2 ya da en fazla 5 meyve bulunması nedeniyle çoğu üretici, bahçesinden ürün toplamadı. Yeterli ürün olmaması nedeniyle belde ve mahallelerdeki kooperatifler ile alım yerlerinin çoğu açılmadı. Kentte geçen sene kooperatifler tarafından üreticiden kilosu yaklaşık 50 liraya satın alınan kirazın fiyatı, ürün yetersizliğinden dolayı bu hasat döneminde 250 liraya yükseldi.

        KİRAZDA, VİŞNEDE REKOLTE KAYBI YÜZDE 90

        Afyonkarahisar'da bu sene zirai don nedeniyle 46 bin 381 dekar alanda yetiştirilen kiraz üretiminde rekolte kaybı yüzde 90'ı aştı. 49 bin 32 dekardaki ağaçlardan yaklaşık 1 ay sonra hasat dönemi başlayacak vişne üretiminde de rekolte kaybının yüzde 90'ı aşması bekleniyor.

        'BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR SEZON GEÇİRİLMEDİ'

        Geçen sene 250 ton kiraz, 350 ton civarında vişne yetiştirilen Erkmen beldesinde, ürün yetersizliğinden dolayı bu sene üreticiden meyve alımı yapan kooperatif açılmadı. Beldede kiraz ağaçlarında yüzde 95 civarında ürün kaybı yaşandığını anlatan Erkmen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ömer Faruk Şahin, "1965 yılında kurulduğumuzdan bugüne kadar böyle bir sezon geçirilmedi. Dallarda zirai don oldu. Önceki yıllara göre ağaçlarımızda yüzde 5 bile meyve yok. Kiraz da vişne de olmadı. Kooperatifimizin toplayacağı ürün yok. O yüzden açamıyoruz. Diğer komisyoncu arkadaşlarımız da aynı. Ürün olmadığı için kooperatifi açmak uygun olmuyor" diye konuştu.

        'ÜRÜN OLMADIĞINDAN BU SENE 250 LİRA'

        Erkmen Belediye Başkanı Yücel Şahin de "Geçen sene 40- 45 lira bandında olan meyve fiyatlarımız, ürün olmadığından dolayı bu sene 200- 250 lira bandında değişiyor. Topladığımız ürün pazara, komisyonculara geçtiği anda 400-450 bandına fiyatı yükseliyor. Ağaçlarımız çok güzel çiçek açmıştı. Zira don nedeniyle her ağaçta 1-2, en fazla 5 tane kiraz mevcut. O da insanların yemesine, yetmeyecek kadar az. Üreticimizin ciddi sıkıntısı var. Geçen sene Erkmen'deki üreticiler, 100 milyon lira civarında kiraz ve vişneden kazanç elde etti. Bu sene Erkmen'deki üreticilerimizin zararı 140-150 milyon civarında" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki: Lanetliyorum
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        Önce terlikleri, sonra cansız bedenleri bulundu
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Rus milyarder Bodrum'da aşka geldi
        Rus milyarder Bodrum'da aşka geldi
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Halı saha maçında kanlar içinde yere yığıldı!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Dünyanın en eski kitapçısı nerede?
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı
        Lüks araç satışı sigortaya yansıdı

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yağan'dan şehit ailesine...
        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yağan'dan şehit ailesine...
        Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi y...
        Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi y...
        Afyonkarahisar'da hastanede tedavi gören öğrenci YKS'ye ambulansla götürüld...
        Afyonkarahisar'da hastanede tedavi gören öğrenci YKS'ye ambulansla götürüld...
        Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Afyonkarahisar'da istişare toplantısı...
        Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Afyonkarahisar'da istişare toplantısı...